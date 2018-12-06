البريد المصري يشارك بمنتدى البريد الأفريقي التاسع بأبيدجان

يشارك البريد المصري في اجتماعات منتدى البريد الأفريقي التاسع الذي ينظمه اتحاد البريد العالمي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة يومين، بدعوة من الاتحاد العالمي، بحضور أكثر من 500 من قيادات المؤسسات البريدية من جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الهيئة القومية للبريد عصام الصغير - في بيان اليوم - إن البريد المصري يشارك في فعاليات المنتدى هذا العام كمتحدث رسمي رئيسي وضيف شرف ورئيس للجلسة العامة للمؤتمر، ما يعد تجسيدا واضحا للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري خلال الفترة الماضية المتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصري من تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء واستحداث خدمات جديدة.

وأضاف الصغير أنه تم اختيار مصر لاستضافة الدورة المقبلة لأعمال المنتدى نهاية 2019 بإجماع الدول المشاركة تأكيدًا على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، موضحا أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل الخبرات البريدية واللوجستية ومختلف الخدمات الحديثة.

وأوضح أن المنتدى يناقش في دورته الحالية العديد من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتطبيق الشمول المالي في القطاع البريدي وتطور الخدمات المالية والبريدية لجذب شرائح جديدة من العملاء وتأثير التطورات التكنولوجية على العمل البريدي وطرق مواكبتها، بالإضافة إلى مناقشة الدور المحوري للموارد البشرية وسبل تأهيلها.