embratoria يلا شوت Zamalek .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر في الدوري المصري (Al Masry)|بين ماتش Match

تنطلق فى السابعة مساء اليوم الخميس 6 / 12 / 2018 مباراة الزمالك والمصرى، على ملعب برج العرب، فى إطار مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

embratoria يلا شوت Zamalek .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر في الدوري المصري (Al Masry)|بين ماتش Match

مباراة الزمالك والمصرى أقيمت عبر تاريخ الفريقين 135 مرة فى مسابقتى الدورى الممتاز وكأس مصر، فاز الفريق الأبيض فى 78 لقاء، بينما فاز الفريق البورسعيدى فى 25 مباراة فقط، وانتهت 32 مباراة بنتيجة التعادل منها 19 لقاء انتهى بالتعادل الإيجابى، و13 مباراة حسمها التعادل السلبى بدون أهداف.

embratoria يلا شوت Zamalek .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر في الدوري المصري (Al Masry)|بين ماتش Match

قبل انطلاق مباراة الزمالك والمصرى الليلة أحرز الأبيض 228 هدفًا فى شباك الفريق المنافس خلال المواجهات السابقة، بينما سجل أبناء بورسعيد 107 أهداف فى الشباك البيضاء.