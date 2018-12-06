قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.. نماذج ناجحة ومشاريع واعدة (فيديو)

تلعب المشروعات الصغيرة دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني لفعاليتها ودورها الحيوي الذي تقوم به هذه المشاريع على صعيد تحسين دخل الأسرة والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة .

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، كان كلمة السر في تحويل حياة المواطنين للأفضل، فقروض الجهاز قامت بدور كبير في عملية نجاح هذه المشاريع من خلال الدعم المالي الذي تقدمه، حتى باتت تعلب دورا محوريا في تنمية عجلة الاقتصاد.

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن كل مواطن مصري لديه فكرة مشروع يتقدم للجهاز دون أي شروط سوى أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون حسن السمعة، أو يتصل على الخط الساخن 16733.

وأضافت "نيفين"، خلال لقائها ببرنامجه "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "CBC"، أن الجهاز يقدم دورات تدريبية تتولد من خلالها فكرة المشروع التي يراها المواطن المتقدم مناسبة له، مؤكدة أنها تخدم من ليس لديه مشروع وأيضا من لديه مشروع ويحتاج إلى التوسع فيه.

وتابعت: "يتم استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرخصة لصاحب المشروع بعد تقديم دورات تدريبية له لاختيار فكرة مشروعه، ويتم توقيع كفالة تضامنية شخصية وهي أن يكون الضامن حسن السمعة".

وأكدت "نيفين"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستوعب 90% من العمالة في القطاع الخاص، والصين من الدول التي قامت نهضتها على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وواصلت: "قمنا بضخ 4،1 مليارات منذ أول العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي قروض.. تم من خلالها تمويل 190 ألف مشروع وخلق 300 ألف فرصة عمل".



