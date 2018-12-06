سواريز وأرثر جاهزان للقاء برشلونة مع إسبانيول

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم، أن الثنائي لويس سواريز والبرازيلي آرثر ميلو شاركا في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة، استعدادًا لخوض مباراة إسبانيول في ديربي "كتالونيا" المقرر إقامتها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية اليوم الخميس، أن سواريز أصبح جاهزًا للعودة لقيادة هجوم برشلونة، وهو نفس الحال لآرثر الذي سيكون جاهزًا لقيادة وسط الفريق، بعدما غاب الثنائي عن الفريق في الفترة الماضية لإصابات مختلفة.

كما شارك أرتورو فيدال في المران، بعدما غاب عن مباراة ليونيسا في الكأس، مساء أمس الأربعاء، بسبب إصابته بالحمى.

وطمأنت الصحيفة الجماهير على حالة سيرجي روبيرتو، وأوضحت أنه قريب من العودة للمشاركة في المباريات، بعدما خاض مرانًا منفردًا.