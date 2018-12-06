وزير البترول يتفقد موقع حريق مستودع "الإسكندرية للبترول"

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقع معمل تكرير شركة الإسكندرية للبترول للاطمئنان على عملية السيطرة على الحريق الذى نشب بأحد مستودعات (النافتا) فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وعقد اجتماعا موسعا ضم رؤساء شركات المنطقة الجغرافية ورئيس هيئة البترول.



وأشار وزير البترول والثروة المعدنية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن تفعيل خطة الطوارئ للمنطقة الجغرافية بالإسكندرية والتعامل بأحدث الأساليب المستخدمة فى تأمين المنشآت البترولية، كان له أكبر الأثر فى احتواء الحريق والسيطرة عليه دون حدوث أى إصابات، مشيدا بالتعاون والتنسيق على أعلى مستوى مع محافظ الإسكندرية والدفاع المدنى والقوات المسلحة إلى جانب سيارات إطفاء شركات قطاع البترول.



واطمأن الملا على انتظام عمل الوحدات الإنتاجية بمعمل التكرير والشركات المجاورة، مشيرا إلى أنه أصدر تكليفات عاجلة بتشكيل لجنة فنية وإعداد تقرير نهائى بملابسات الحريق.