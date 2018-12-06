"القومي للسكان" يشارك في مؤتمر "القضية السكانية في مصر"

شارك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، أمس، في مؤتمر "القضية السكانية في مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل".



وقد عقد المؤتمر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، والدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.



وقد استعرض مقرر القومي للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ومحاورها الخمسة، وهي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور التعليم، ومحور الإعلام والتواصل الإجتماعي، ومحور تمكين المرأة.



أوضح أن رؤية الاستراتيجية تعتمد على إيجاد مجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، لتلبية تطلعات أفراده والارتقاء بخصائصه.



وقال إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة، والوصول بمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6%، والوصول بنسبة استخدام الوسائل الفعالة إلى 85%.