القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
مصر
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:26 م

"القومي للسكان" يشارك في مؤتمر "القضية السكانية في مصر"

القومي للسكان يشارك
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2425494

شارك الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، أمس، في مؤتمر "القضية السكانية في مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل".

وقد عقد المؤتمر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور مجدي خالد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، والدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة إيناس عبدالحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

وقد استعرض مقرر القومي للسكان الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، ومحاورها الخمسة، وهي محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور التعليم، ومحور الإعلام والتواصل الإجتماعي، ومحور تمكين المرأة.

أوضح أن رؤية الاستراتيجية تعتمد على إيجاد مجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، لتلبية تطلعات أفراده والارتقاء بخصائصه.

وقال إن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015- 2030 تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.4 طفل لكل سيدة، والوصول بمعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 71.6%، والوصول بنسبة استخدام الوسائل الفعالة إلى 85%.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

منذ 4 أيام

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ اسبوع

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

الآن

حماس: الفصائل ترفض مشروع القرار الأمريكي.. ولن نتخلى عن سلاحنا

إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر

إعلان موعد الاستفتاء على الدستور الليبي منتصف يناير المقبل

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

ads
الأكثر قراءة

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

قرار جديد من محافظ الإسكندرية بخصوص حريق شركة البترول

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. كورة اون لاين لايف يلا شوت حصري

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

الخارجية: مصر لن تتهاون مع أكاذيب بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

قرار جديد من محافظ الإسكندرية بخصوص حريق شركة البترول

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. كورة اون لاين لايف يلا شوت حصري

كشكول

الجامعات تعلن الطوارئ لاستقبال ماراثون امتحانات "الترم الأول"

بين الرفض والقبول.. «كشكول» يرصد الآراء حول قرار امتحانات الـ" أوبن بوك" للصف الأول الثانوي

التعليم: نسعى لتوفير مصادر دخل شرعية للمعلمين بديلا للدروس الخصوصية

بالصور.. أزهر دمياط يناقش تحديات برنامج الطب التكاملي

جامعة الأزهر تكرم طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بـ "أسيوط"

الأمصار

تحسبا لفوضى"السترات الصفراء".. فرنسا تنشر 65 ألف فرد أمن السبت المقبل

الحمد الله يدعو فرنسا إلى مقاطعة منتجات المستوطنات

أوكرانيا تنهي معاهدة الصداقة مع روسيا‎

"حماس" تثمن الجهود المبذولة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي

تونس.. تفكيك خلية لصناعة المتفجرات واعتقال خمسة أشخاص

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎