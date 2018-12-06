الصحة العالمية: 5 تريليونات دولار خسائر تلوث الهواء عالميًا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة 7 ملايين حالة كل عام في أنحاء العالم، وتقدّر تكلفته بـ 5 تريليونات ومائة مليار دولار في صورة خسائر رعاية اجتماعية عالميا.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" عن المنظمة، اليوم الخميس، أن تلوث الهواء الناجم بشكل رئيسي عن احتراق الوقود الأحفوري؛ يتسبب في الإصابة بمرض الربو وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض.

ونوه التقرير إلى أنه إذ تم تقليل استعمال أنواع الوقود الأحفوري لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، فإن هذا سيخفف أيضًا من تلوث الهواء وينقذ حياة الكثيرين.