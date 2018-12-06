القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
عالم
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:21 م

الجيش الأمريكي ينفذ طلعة "غير عادية" فوق أوكرانيا

الجيش الأمريكي ينفذ
dostor.org/2425481

قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس، إنه نفذ طلعة "غير اعتيادية" فوق أوكرانيا بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة للتأكيد على التزامه تجاه هذا البلد، بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة ساحل القرم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان "هجوم روسيا غير  المبرر على سفن البحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب مضيف كيرتش تصعيد خطير يأتي ضمن نهج من النشاط الذي ينطوي على استفزاز وتهديد".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تسعى لعلاقة أفضل مع روسيا، لكن هذا لن يحدث مع استمرار أفعالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأماكن أخرى".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ 4 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ اسبوع

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

الآن

حماس: الفصائل ترفض مشروع القرار الأمريكي.. ولن نتخلى عن سلاحنا

إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر

إعلان موعد الاستفتاء على الدستور الليبي منتصف يناير المقبل

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

ads
الأكثر قراءة

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

قرار جديد من محافظ الإسكندرية بخصوص حريق شركة البترول

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. كورة اون لاين لايف يلا شوت حصري

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

الخارجية: مصر لن تتهاون مع أكاذيب بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

اون سبورت HD onair - مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 اون لاين | الدوري المصري

قرار جديد من محافظ الإسكندرية بخصوص حريق شركة البترول

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. كورة اون لاين لايف يلا شوت حصري

كشكول

الجامعات تعلن الطوارئ لاستقبال ماراثون امتحانات "الترم الأول"

بين الرفض والقبول.. «كشكول» يرصد الآراء حول قرار امتحانات الـ" أوبن بوك" للصف الأول الثانوي

التعليم: نسعى لتوفير مصادر دخل شرعية للمعلمين بديلا للدروس الخصوصية

بالصور.. أزهر دمياط يناقش تحديات برنامج الطب التكاملي

جامعة الأزهر تكرم طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بـ "أسيوط"

الأمصار

تحسبا لفوضى"السترات الصفراء".. فرنسا تنشر 65 ألف فرد أمن السبت المقبل

الحمد الله يدعو فرنسا إلى مقاطعة منتجات المستوطنات

أوكرانيا تنهي معاهدة الصداقة مع روسيا‎

"حماس" تثمن الجهود المبذولة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي

تونس.. تفكيك خلية لصناعة المتفجرات واعتقال خمسة أشخاص

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎