الإسماعيلي يعلن قائمة الفريق المسافرة للمغرب لمواجهة الرجاء في كأس زايد



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة فييرا، اليوم قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وضمت القائمة 21 لاعبا: في حراسة المرمى (محمد فوزي - محمد مجدي عبد الفتاح)، وفي خط الدفاع (أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمود متولي – ريتشارد بافور – محمد مجدي الجمل – طارق طه - محمد هاشم)، وفي خط الوسط (حسنى عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق - محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم)، وفي الهجوم (كريستوفر مندوجا – شكري نجيب).

يشار إلى أن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب الرجاء بالدار البيضاء في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل.

وكان فييرا قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز أمس على فريق ماسيجير بطل بوروندي فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، والصعود لدور الـ 32 لملاقاة القطن الكاميروني منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الفريق صباح غدا إلى الدار البيضاء لمواجهة الرجاء المغربي، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الصعود للدور ثمن النهائي من البطولة.

وكان المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي قد اجتمع باللاعبين لتحفيزهم لتخطي عقبة بطل المغرب، ووعدهم بصرف مكافآت ضخمة في حالة الفوز ببطاقة التأهل.