الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:17 م
مندوب بأوبك: اجتماع المنظمة انتهى دون تحديد أرقام
dostor.org/2425469
نقلت "رويترز" عن مندوب بأوبك أن اجتماع المنظمة انتهى بدون تحديد أرقام، والمناقشات ستستمر غدًا الجمعة مع المنتجين المستقلين.
نقلت "رويترز" عن مندوب بأوبك أن اجتماع المنظمة انتهى بدون تحديد أرقام، والمناقشات ستستمر غدًا الجمعة مع المنتجين المستقلين.
شهدت محافظات القاهرة الكبرى، هطول أمطار، انخفاض كبير في درجات الحرارة، وشدة رياح، وترصد "الدستور" أجواء الشتاء في منطقة الدقي. تخفى بعص المارة بشوارع الدقي خلف القبعات الخاصة، فيما لجأ البعض للسير ...