مندوب بأوبك: اجتماع المنظمة انتهى دون تحديد أرقام

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

شهدت محافظات القاهرة الكبرى، هطول أمطار، انخفاض كبير في درجات الحرارة، وشدة رياح، وترصد "الدستور" أجواء الشتاء في منطقة الدقي. تخفى بعص المارة بشوارع الدقي خلف القبعات الخاصة، فيما لجأ البعض للسير ...