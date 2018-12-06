"كاسونجو" يقود هجوم الزمالك أمام المصري بالدوري الممتاز

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة التي يخوض بها مواجهة المصري المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز، والتى تقام فى السابعة مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية.

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمود جنش فى حراسة المرمى.. وعبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز في خط الدفاع.. ومحمود عبدالمنعم كهربا – طارق حامد – فرجاني ساسي – مصطفي فتحي – يوسف أوباما في خط الوسط.. كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك: عماد السيد – حميد احداد – عمر السعيد – ابراهيم حسن – محمود عبدالعزيز – محمد ابراهيم– حازم إمام.

