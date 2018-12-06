القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:49 م

بث مباشر.. الزمالك والمصري HD

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب والمصري بث مباشر في الدوري المصري 6-12-2018
مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم في مباراة نارية يلتقي فريقي الزمالك والمصري في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن مؤجلات الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية، اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم الخميس 6-12-2018 لايف في الدوري المصري.
اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب والمصري بث مباشر في الدوري المصري 6-12-2018
مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري اليوم يدخل أبناء ميت عقبة مباراة اليوم وهو قادم من خروج مخيب للآمال بعدما ودع بطولة كأس زايد من دور الـ16 على يد الاتحاد السكندري بعدما خسر بهدف دون رد وهي نفس نتيجة الذهاب التي فاز بها قبل أن يسقط في ركلات الترجيح 4-3 ويسعى اللاعبين لمصالحة الجماهير بتحقيق الفوز في مباراة اليوم والانفراد بصدارة الدوري بعيدا حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 32 نقطة وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على مطالبة اللاعبين بتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك ضد المصري بث حي بدون تقطيع.
اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب والمصري بث مباشر في الدوري المصري 6-12-2018
على الجانب الأخر يسعى فريق المصري لتحقيق الفوز واستعادة الروح حيث يعيش الفريق البورسعيدي واحدة من أسوأ فتراته الفنية في الفترة الأخيرة بعد رحيل التؤام حسام وإبراهيم حسن عن الفريق ويقود الفريق فنيا الآن مصطفى يونس وكان الفريق قد ودع بطولة كأس مصر على يد الجزيرة المطروحي بهدفين مقابل هدف في كبرى مفاجآت هذا الدور ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 16 نقطة، من 12 لقاء فقط ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة وسيعول الفريق كثيرا في مباراة اليوم على جهود إسلام عيسى وأحمد جمعة نجمي الفريق، رابط مباشر مشاهدة مباراة الزمالك امام المصري بث مباشر اليوم لايف في الدوري المصري.
اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب والمصري بث مباشر في الدوري المصري 6-12-2018
الزمالك سيدخل اللقاء مستعيدا نجم الفريق طارق حامد والذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف وتنقل بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 6 ديسمبر عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت عبر بث حي ولايف، مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم الخميس 6-12-2018 في الدوري المصري بدون تقطيع.
اون سبورت HD | نايل سبورت لايف | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يوتيوب والمصري بث مباشر في الدوري المصري 6-12-2018

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