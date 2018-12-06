القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:36 م

On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري
مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم، تقام مباراة الجولة الحادية عشر ضمن مؤجلات الدورى المصرى يوم الخميس 6/12/2018، مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 6-12-2018 في الدوري المصري، يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم مشاهدة مباراة الزمالك والمصري يوتيوب بجودة ضعيفة في اطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتازـ Zamalek HD مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى بث مباشر اليوم – كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك والمصرى On Sport، مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري | لايف، مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري | كورة اون لاين، ويستضيف فريق الزمالك منافسه المصرى البورسعيدى على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ويأمل الزمالك فى حسم نتيجة المباراة لصالحه والابتعاد بالصدارة، فيما يأمل المصرى الجريح فى استعادة اتزانه والفوز بالمباراة، الزمالك يستدرج المصرى الجريح للابتعاد بالصدارة فى الجولة الحادية عشر ضمن المؤجلات.
On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري
الزمالك والمصري بث مباشر
الزمالك يلعب من أجل التحليق بعيدا منفردا، يلعب فريق الزمالك مستضيفا فريق المصرى البورسعيد فى لقاء الأسبوع الحادى عشر ضمن مؤجلات الدورى المصرى، ويأمل الأبيض فى تحقيق الفوز واستمرار سلسلة انتصاراته المحلية، كما يسعى الفريق فى حصد نقاط المباراة والابتعاد بالصدارة منفردا، ويطمح لاعبو مدرسة الفن والهندسة فى تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد خسارتهم ووداعهم لبطولة كأس زايد.
ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 32 نقطة بعد خوض 13 لقاء، وحقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة واحد حتى الأن، وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق الجونة فى أخر لقاءاته المحلية بنتيجة 3-0.
المصري يأمل فى نسيان الأحزان والبقاء فى المنافسة، يدخل فريق المصرى ضيفا على فريق الزمالك فى اللقاء المؤجل منذ الأسبوع الحادى عشر فى الدورى، ويأمل الفريق البورسعيدى فى تحقيق الانتصار فى المباراة الهامة والمرتقبة، كما يسعى لحصد نقاط المباراة والتقدم عدة مراكز فى الترتيب، ويسعى الفريق الساحلى أيضا فى مصالحة جماهيره الخضراء العاشقة للفريق فى تحقيق الفوز بعد خسارته المفاجأة فى كأس مصر ووداعه للبطولة.
On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

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