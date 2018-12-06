On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى بث مباشر.. لايف HD بدون تقطيع Al Zamalek بث مباشر اليوم الدوري المصري

الزمالك والمصري بث مباشر

الزمالك يلعب من أجل التحليق بعيدا منفردا، يلعب فريق الزمالك مستضيفا فريق المصرى البورسعيد فى لقاء الأسبوع الحادى عشر ضمن مؤجلات الدورى المصرى، ويأمل الأبيض فى تحقيق الفوز واستمرار سلسلة انتصاراته المحلية، كما يسعى الفريق فى حصد نقاط المباراة والابتعاد بالصدارة منفردا، ويطمح لاعبو مدرسة الفن والهندسة فى تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد خسارتهم ووداعهم لبطولة كأس زايد.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 32 نقطة بعد خوض 13 لقاء، وحقق الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى لقائين وخسارة واحد حتى الأن، وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق الجونة فى أخر لقاءاته المحلية بنتيجة 3-0.

المصري يأمل فى نسيان الأحزان والبقاء فى المنافسة، يدخل فريق المصرى ضيفا على فريق الزمالك فى اللقاء المؤجل منذ الأسبوع الحادى عشر فى الدورى، ويأمل الفريق البورسعيدى فى تحقيق الانتصار فى المباراة الهامة والمرتقبة، كما يسعى لحصد نقاط المباراة والتقدم عدة مراكز فى الترتيب، ويسعى الفريق الساحلى أيضا فى مصالحة جماهيره الخضراء العاشقة للفريق فى تحقيق الفوز بعد خسارته المفاجأة فى كأس مصر ووداعه للبطولة.