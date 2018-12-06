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اقتصاد
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:31 م

أهم المعايير التى يجب أن تستوفى الحسابات الاسلامية

أرشيفية
أرشيفية
dostor.org/2425384

أحد الجوانب المدهشة لشعبية تداول العملات هو أنه ألقى قبضته على جميع أنحاء العالم من خلال تناول جميع أنواع الثقافات والخلفيات العرقية والانتماءات الدينية، حيث تم اطلاق المزيد والمزيد من شركات الوساطة التى تقدم الكثير من منصات تداول الهاتف والحاسب الآلي الشخصيوالخدماتالتى تتكيف مع المتطلبات التنظيمية الجديدة والاحتياجات التى عبرت عنها الأسواق المختلفة.

لا يجب على الوسيط أن يكون لديه ممثل خدمة عملاء يتكلم العديد من اللغات المختلفة فقط ولكن يجب عليه أيضًا فهم الفروق الدقيقة فى المعتقدات الدينية المختلفة التى تشكك فى آليات التداول.

ومن أجل جذب جمهور أوسع للتداول كان على سماسرة الفوركس أن يعالجوا القضايا المحيطة بالفائدة أو الربا فى العالم الإسلامى التى تمنع الكثيرين للتداول وذلك لمخالفتها الشريعة الاسلامية، وكانت النتيجة انشاء حسابات اسلامية تتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث أن القانون الاسلامى يُحظر تمامًا جنى الأموال عن طريق الفائدة حيث تعتبر هذه الأموال غير مشروعة.

الفرق بين الحساب العادى والحساب الاسلامى
فى سوق الفوركس تتطلب الصفقة وقتًا لإغلاقها، وإذا مضى على الصفقة أكثر من 24 ساعة بعد الساعة الخامسة بتوقيت نيويورك ولم يقوم المتداول بإغلاقها فسوف يتم تبييت هذه الصفقة وبهذا يتكون عليها عمولات التبييت التى تعُرف أيضًا بالفوائد الربوية وهذا الأمر يتم فى الحسابات العادية.

عمولات التبييت هى مشكلة الحسابات الاسلامية حيث يرى البعض أن هذه العمولة مرتبطة بفائدة ربوية بما يخالف الشريعة الاسلامية والبعض لا يرى ذلك لأنهم يعتبروها عمولة مقابل خدمة تمديد الصفقة.

الحسابات الاسلامية تكون خالية من فائدة تبيت الصفقات مهما طالت مدة الصفقة حتى يتثنى للمسلمين التداول، حيث يقوم الوسيط بإغلاق الصفقة فى تمام الخامسة بتوقيت نيويورك ويقوم بعدها مباشرة بفتح العقد وبذلك يتم تجنب فوائد التبييت، فى المقابل يقوم عميل الحساب الاسلامى بدفع عمولة ثابتة مقابل الخدمات التى تقدمها الشركة.

شروط الحساب الاسلامى:
- التنفيذ الفورى للصفقات.

-التسوية الفورية لتكاليف المعاملات.

-الفائدة على الصفقات تساوى الصفر: وذلك من أجل كسر القواعد حول الربا.

كيفية اختيار الوسيط الذى يرفر الحسابات الاسلامية؟

إن الخطوة التالية بعد اختيارك التداول عن طريق الحساب الاسلامى، لابد أن تختار أفضل الوسطاء الذين يوفرون هذه الخدمة بشكل أفضل وأصدق، ويمكنك الحصول على أفضل الوسطاء من خلال قراءة تقييمات وسطاء الفوركس المتوفرة على المواقع الالكترونية.

يلعب وسيط الفوركس دور حيوى فى نجاح المتداولين سواء من الأفراد أو المؤسسات، لهذا يجب أن يكون وسيط ذو ثقة عالية ومن الوسطاء الأعلى تقييمًا، هناك بعض السمات والاعتبارات التى ينبغى أن تبحث عنها فى أفضل الوسطاء:

-التنظيم:يجب أن تختار وسيط الفوركس الخاضع للرقابة والتنظيم، حيث توجد العديد من الاجراءات الالزامية التى تم وضعها من قبل بعض الجهات المعنية والمسؤولة عن تنظيم شركات الوساطة ويجب أن يلتزم بها الوسيط من أجل سلامة العملاء وأمنهم.

-السمعة: يجب أن يكون لدى الوسيط سمعة طيبة فى السوق، وتعتمد تلك السمعة على تقييمات مقدمة من متداولين فعليين سواء عملاء حاليين أو سابقين.

-أنواع الحسابات: يجب أن يقدم وسيط الفوركس أنواع مختلفة من حسابات التداول بما يتلائم مع المستويات المتنوعة لاستثمارات العملاء.

-منصات التداول:لابد من وجود منصة تداول قوية وسهلة الاستخدام.

-الأدوات المالية: من أفضل الوسطاء الذين يقدمون مجموعة شاملة من الأدوات المالية التى تشمل الأسهم والسندات والمؤشرات فى حساب تداول واحد.

-دعم العملاء: خدمة دعم العملاء من الأمور الهامة للمتداولين لهذا احظى بوسيط فوركس لديه فريق دعم محترف.

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