القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
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10:07 م

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10:03 م

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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:28 م

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والمصري الخميس 6/12/2018 في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الحادية عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة الزمالك والمصري في يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match
وتُنقل مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الدستور لنقل المباريات، ويدخُل الفارس الأبيض المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يسعى فريق المصري البورسعيدي لمحاولة تعزيز موقعه في وسط الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط.
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match
آخر استعدادات الزمالك لمُباراة المصري الخميس في الدوري المصري الممتاز: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد المصري الخميس 6/12/2018 في الدوري المصري الممتاز
تابع لايف مباراة الزمالك والمصري مباشر، حيث يدخل الفارس الأبيض مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 32 نقطة بعدما خاض 13 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match
آخر إِستعدادات المصري قبل ملاقاة الزمالك في الدوري المصري الممتاز الخميس:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري بث مباشر، وسوف يدخل فريق المصري البورسعيدي مباراته المقبلة أمام مضيفه الفارس الأبيض، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 16 نقطة بعدما خاض 12 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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