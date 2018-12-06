رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والمصري الخميس 6/12/2018 في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق المصري البورسعيدي ضيفاً على نظيره فريق الزمالك في إطار مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الحادية عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة الزمالك والمصري في يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match

وتُنقل مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الدستور لنقل المباريات، ويدخُل الفارس الأبيض المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يسعى فريق المصري البورسعيدي لمحاولة تعزيز موقعه في وسط الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط.

رابط "كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر Online li ve – كول كورة Zamalek | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت | Bein Match