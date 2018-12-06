اكتشاف بؤرة جديدة لأنفلونزا الخنازير الأفريقية شمالي الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، الخميس، اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الخنازير الأفريقية في مزرعة بمقاطعة شانشي شمالي الصين.



وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن البؤرة الجديدة تم اكتشافها في مزرعة بمدينة "لينفين" بالمقاطعة، حيث تأكدت إصابة 45 خنزيرا بالمرض نفق منهم 35 خنزيرا.



يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.



وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.