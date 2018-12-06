حاكم مصرف لبنان يشدّد على الاستقرار المالي السائد في لبنان

شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على الاستقرار المالي السائد في لبنان.



وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون استعرض "مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، الأوضاع النقدية في البلاد، والإجراءات التي تتخذ لمعالجة الحاجات المالية".



وأشار سلامة إلى أنه يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية "حيث تم الاتفاق على كيفية تأمين التمويل للعام 2019، سواء بالعملات المحلية أم الأجنبية.



وقال: "هذا مبني على الإمكانات المتوافرة لدى القطاع المصرفي اللبناني، لا سيما الودائع التي تملكها المصارف والموجودة لدى مصرف لبنان الذي سيسمح للمصارف بالتصرف بها، بهدف الاستثمار بمستندات الخزينة التي تصدرها الدولة اللبنانية بفوائد السوق".