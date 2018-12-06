مقتل جندي بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان

لقي جندي هندي مصرعه، اليوم الخميس، إثر إطلاق النار عليه في ولاية "جامو وكشمير" الواقعة في الجزء الخاضع تحت سيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، كما أصيب جندي آخر في إطلاق للنار عند خط المراقبة الفاصل الذي يقسم كشمير أمس الأربعاء.



وقال مصدر بوزارة الدفاع الهندية - لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة قناة "إن دي تي في" الهندية - إن باكستان قامت بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم كشمير الموقعة في عام 2003.



يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".