مصرع أربعة أشخاص في قبرص جراء السيول

قالت وسائل إعلام في الشطر الشمالي من قبرص اليوم الخميس إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم مع انهمار البَرَد والمطر على الجزيرة.



وذكرت وسائل إعلام في الشطر الذي تسيطر عليه تركيا من الجزيرة، أن السيول جرفت سيارة الضحايا في وقت متأخر الليلة الماضية.



وأبلغ السكان في قبرص عن هطول الأمطار دون انقطاع تقريبا منذ يوم الثلاثاء إذ قال البعض إن هذه هي أعنف أمطار تعيها ذاكرتهم.



والسيول جراء الأمطار الغزيرة ليست نادرة في قبرص، ولكن استمرارها هو الأمر النادر. ومن المتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية اليوم الخميس مع إصدار مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا بالغا من الطقس خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.



وقالت واحدة من سكان المنطقة "في غضون دقائق انقلب الحال من شمس ساطعة جميلة إلى برد قارس يتخلله هدير الرعد".



وأضافت أن السكان يكدسون أكياس الرمال لمنع المياه من التسلل عبر النوافذ ومن أسفل الأبواب، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات جرفتها الأمطار إلى البحر والمياه وقد غمرت بعض المنازل.



وفاضت الأنهار الجافة عادة على ضفافها، مما سبب خسائر في نيقوسيا وأجبر على إغلاق أجزاء من طريق رئيسي يربط المدينة بميناء كيرينيا التاريخي على الساحل الشمالي للجزيرة.



وأغلقت السلطات العديد من المدارس. كما وردت بلاغات عن تضرر شبكة الطرق من هطول الأمطار الغزيرة في جنوب الجزيرة أمس الأربعاء.