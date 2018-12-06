القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

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02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

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12:42 ص

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10:07 م

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10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
الكابتن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:23 م

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
موعد مباراة الزمالك والمصري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والمصري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والمصري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والمصري في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
موعد مباراة الزمالك والمصري
موعد مباراة الزمالك والمصري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاي
وتنطلق مباراة الزمالك والمصري تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر ماتش Zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة للمباراة
موعد مباراة الزمالك والمصري، سوف تكون مباراة الزمالك والمصري منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والمصري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.
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