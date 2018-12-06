القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:20 م

بث حي online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Zamalek فى الدوري المصري اليوم

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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بث حي online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Zamalek فى الدوري المصري اليوم
كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Zamalek فى الدوري المصري اليوم
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 ديسمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Zamalek فى الدوري المصري اليوم
وقد جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:
بث حي online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Zamalek فى الدوري المصري اليوم
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.
خط الدفاع: محمود علاء / حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / حازم إمام / محمد أحمد.
خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.
خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.
بث حي online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Zamalek فى الدوري المصري اليوم

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