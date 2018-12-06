تبرئة ناشطة فى رواندا من تهمة التحريض على العصيان

برّأت محكمة في رواندا، الخميس، الناشطة المعارضة البارزة ديان رويجارا، من جميع التهم وتشمل "التحريض على العصيان"، في قضية وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.



وكانت الناشطة، 37 عامًا، التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة، تواجه حكمًا محتملًا بالسجن مدته 22 عامًا، على خلفية اتهامها بالتحريض على عصيان حكومة الرئيس بول كاجامى، والادعاء بأنها زورت توقيعات لتأييدها حتى يمكنها الترشح للرئاسة.



يذكر أنه تم منع الناشطة، من خوض الانتخابات الرئاسية أمام كاجامى خلال انتخابات 2017، التي فاز فيها بأكثر من 98% من الأصوات، وتم إلقاء القبض على رويجارا بعد الانتخابات بفترة قصيرة، إضافة إلى والدتها التي تمت تبرئتها أيضًا.



وقال القاضى فى المحكمة ومقرها في العاصمة كيجالى، إنه لا توجد أدلة كافية ضدهما.