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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:10 م

عساف: إرادة شعبنا ستفشل قرارات الاحتلال الاسرائيلي الجائرة

وليد عساف
وليد عساف
وكالات
dostor.org/2425339

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني الوزير وليد عساف، أن إرادة البقاء والصمود والتحدي التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني ستفشل كل ممارسة الاحتلال العنصرية وقراراته الجائرة.

وقال خلال زيارته منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، اليوم الخميس، إن الهيئة وكادرها وإمكانياتها، مسخرة لدعم صمود عائلة أبو حميد وكل العوائل الفلسطينية، التي يرتكب بحقها الاحتلال الاسرائيلي جرائمه وانتهاكاته.

وبين عساف أن حالة الالتفاف الشعبي والجماهيري حول قضية الخان الاحمر، أكدت للعالم أن المقاومة الشعبية السلمية تستطيع أن تتغلب على جنازير جرافات الاحتلال وآلياته الحربية وبطشه.

وحمل أم ناصر تحياته وكادر الهيئة، إلى ابنائها الاسرى وكل اسرى الحرية، الذين يعدون مشاعل تضيئ لنا دروب الحرية وبناء الدولة حتى القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين.

وأشار عساف إلى أن والدة "الأسرى والشهيد" خنساء فلسطين ام ناصر حميد، هي من نستمد منها روح التحدي والصمود، لما تتحلى به من عزيمة وإرادة قوية، كما أنها نموذج طالما عبرت عنه المرآة الفلسطينية حارسة الحلم الفلسطيني.

من جهتها، ثمنت ام ناصر هذه الزيارة، مؤكدة أن الاسناد الجماهيري الشعبي لها ولكل الحالات الفلسطينية التي يرتكب فيها الاحتلال انتهاكات وجرائم هي مصدر فخر واعتزاز.

يشار إلى أن عائلة أبو حميد، قدمت شهيدا و6 أسرى محكومين بالمؤبد، كما هدمت سلطات الاحتلال منزلهم مرتين واغلق لمرة واحدة، وينتظر قرار هدمه للمرة الثالثة.

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