القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:01 م

وول ستريت تفتح منخفضة مع تصاعد مخاوف التجارة بعد اعتقال مسئولة بهواوي

وول ستريت تفتح منخفضة
وكالات
dostor.org/2425322

انخفضت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الخميس، بعد إلقاء القبض على مسئولة كبيرة بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، لترحيلها إلى الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف من اشتعال التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 289.65 نقطة، أو 1.16 بالمئة، إلى 24737.42 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.55 نقطة، أو 1.35بالمئة إلى 2663.51 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 141.37 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 7017.05 نقطة.

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