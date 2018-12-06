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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:58 م

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لميكنة خدمات التأمين الصحي

رئيس الوزراء يشهد
أ ش أ
dostor.org/2425316

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات بشأن ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى التي ستنطلق من محافظة بورسعيد.

من جانبه قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن البروتوكول خاص بنظم المعلومات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي ستنطلق مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أن وزارته هي من ستنفذ المشروع، وأن كل إمكانيات الوزارة موضوعة تحت تصرف وزارة الصحة من أجل إنجاز ما تم التخطيط له والاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المشروع يقوم على ميكنة الخدمات الصحية المقدمة من خلال برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تقوم وزارة الاتصالات بدور الاستشاري للمشروع، فيما يتم تنفيذ المشروع بواسطة وزارة الانتاج الحربي.

وأضافت أن أحد قواعد التأمين الصحي الشامل هو ميكنته وربط كافة قواعد البيانات للمواطنين بالخدمات التي تقدم لهم.

فيما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جانبه أن الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة خطوة جيدة على طريق التحول الرقمي، لافتًا إلى أن ميكنة خدمات التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم محاور الخدمات الحكومية التي سيتم ميكنتها، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقييم التدفقات المالية اللازمة لتمويل المشروع.

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