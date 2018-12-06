نتنياهو يدعو الدول الأجنبية إلى فرض عقوبات على حزب الله

رافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدبلوماسيين المعتمدين لدى إسرائيل، اليوم الخميس، إلى الحدود مع لبنان ليشاهدوا الأنفاق التي حفرها حزب الله داعيا إلى فرض عقوبات على الحزب.



وقال نتنياهو في بيان: "قلت للسفراء إن عليهم أن يدينوا بلا لبس هذا العدوان من قبل إيران وحزب الله وحماس وبالتأكيد تشديد العقوبات على هذه الأطراف".



وأعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها رصدت أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل إلى أراضيها من لبنان وأطلقت عملية لتدميرها.



والأربعاء طلب نتانياهو في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، أن تدين الأمم المتحدة "خرق السيادة الإسرائيلية" من قبل حزب الله بحسب حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر.



الخميس أكد أن حزب الله كما حماس التي تسيطر على قطاع غزة تعمل لحساب إيران.



وقال: "من يهاجمنا سيتسبب في إراقة دمائه. حزب الله يعرف ذلك وحماس تعرف ذلك".



وأكد الجيش الإسرائيلي أن أحد الأنفاق التي تم رصدها ينطلق من منزل في بلدة كفركلا، ويمتد مسافة 40 مترا داخل إسرائيل، مضيفا أنه يعمل على "تدميرها".