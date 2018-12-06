محافظ البحر الأحمر يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم الخميسK الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والذي أقيم في متحف الرمال في الغردقة.



ونظمت مديرية التربية والتعليم في البحر الأحمر، بالاشتراك مع مدارس التربية الفكرية، احتفالية كبيرة تضمنت عروضا فنية ومعرضا للمنتجات اليدوية.. كما قدمت ٧ مدارس من إدارات رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير عروضا فنية شيقة وعروضا وطنية جذبت انتباه جميع الحضور لتعكس ابتسامة رائعة على وجوه الطلاب، واسعادهم فى يوم احتفالهم والذي يهدف إلى رفع روحهم المعنوية ودمجهم بالمجتمع.



وذكر بيان للمحافظة أنه أقيم على هامش الاحتفال معرض للمنتجات والأعمال الفنية والمشغولات اليدوية أعدها طلاب المدارس، وحاز المعرض على إعجاب جميع الحضور حول أفكار المنتجات وكيفية تنفيذها بدقة ملحوظة.



كما شدد عبدالله على أهمية مشاركة ذوي القدرات الخاصة احتفالاتهم والتي تساعدهم على الاندماج الفعلي والمساهمة في أساليب تطويرهم وجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم.. معربا عن سعادته البالغة بتواجده بينهم لما يحمله ذوي القدرات من نقاء وبراءة تجعل الحياة أكثر طمأنينة وأمل.

وأشاد بدور المعلمين المتخصصين في هذا المجال لدورهم الراقي في النهوض بالمستوى العلمي لهم، وجهد ذويهم في المثابرة والدعم ليحصلوا على حقهم في الحياة.