القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
الكابتن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:56 م

الأولمبية الدولية تطالب السنغال بالتعاون في التحقيق مع دياك

الأولمبية الدولية
وكالات
dostor.org/2425312

طالب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ رسميا من السنغال التعاون مع السلطات القضائية الفرنسية التي تحقق بفساد في العاب القوى الدولية، بحسب ما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس.

ويحرص المحققون أن يجيب بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لامين دياك والمستشار التسويقي النافذ للاتحاد، على اسئلة متعلقة بالتحقيقات.

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس مرسلة الى الرئيس السنغالي ماكي سال في 16 نوفمبر، قال باخ ان قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي "أخبرنا عن الصعوبات التي واجهها في تنفيذ رسالتي تحقيق موجهتين الى وزير العدل في السنغال".

وأضاف باخ "التزام حكومتكم (...) سيكون موضع تقدير خاص"، مطالبا باتخاذ اجراءات في أسرع وقت ممكن.

ويتهم بابا ماساتا دياك بتلقي ملايين اليوروهات من الرشاوى من خلال عقود تسويقية أو لترجيح كفة ريو دي جانيرو وطوكيو لاستضافة أولمبيادي 2016 و2020.

ويرد اسم دياك على قائمة المطلوبين لدى الانتربول منذ ديسمبر 2015، بيد أنه يتخذ من دكار مأوى له حيث ترفض الحكومة السنغالية تسليمه الى فرنسا.

وأبلغ فان رويمبيكي رئيس اللجنة الدولية "الغياب المستمر للتعاون من السنغال يعوق سير التحقيق"، مشيرا الى أن طلبه الحصول على سجلات دياك المصرفية كان "رسالة ميتة".

وكان القضاء السنغالي أجرى في السابق تحقيقاته رافضا تسليم أحد مواطنيه ورئس لامين دياك، الممنوع مغادرة الأراضي الفرنسية، الاتحاد الدولي بين 1999 و2015 تاريخ توقيفه في فرنسا.

واتهم في ذلك الوقت بالحصول على ملايين الدولارات لتغطية ملف التنشط الروسي مع مسؤولين آخرين في الاتحاد الدولي.

واتهم ايضا في يونيو بتفضيل ابنه في مفاوضات منح حقوق النقل التلفزيوني لرعاة معينين لقاء تقاضي عمولات.

ومنحت السنغال في اكتوبر حق استضافة اولمبياد الشباب لعام 2022.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

منذ حوالي 20 ساعة

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 20 ساعة

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي

الآن

نبيلة مكرم من الأردن: أرفض تصنيفي كوزيرة قبطية

بعد فرنسا.. تونس تهدد بشن احتجاجات "السترات البيضاء"

الآثار: اكتشاف بئر دفنت بها بقايا تماثيل من الدولة الوسطى

المبعوث الأممي لليمن: اتفاق بين الحكومة والحوثيين

ads
الأكثر قراءة

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. كورة اون لاين لايف يلا شوت حصري

التفاصيل الكاملة في واقعة العثور على جثة عجوز بالسيدة زينب

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 6-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد مليلية بجودة عالية بدون تقطيع

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. كورة اون لاين لايف يلا شوت حصري

التفاصيل الكاملة في واقعة العثور على جثة عجوز بالسيدة زينب

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر يلا شوت اليوم الخميس 6-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد مليلية بجودة عالية بدون تقطيع

كشكول

جامعة الأزهر تكرم طلاب ذوى الإحتياجات الخاصة بـ "أسيوط"

جامعة المنيا تبحث تطوير مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة

يوم للعمل التطوعي بعلوم سوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية

ورشة عمل عن الطرق الحديثة لكشف جرائم التزييف بحقوق سوهاج

الأمصار

تونس.. تفكيك خلية لصناعة المتفجرات واعتقال خمسة أشخاص

قطر ترفض زيادة عدد منتخبات مونديالها إلى 48

الرئيس السيسي يقر ميدالية تذكارية للقضاء العسكري

تأجيل استلام ميسي لجائزة الحذاء الذهبي

بسبب الاحتجاجات.. فرنسا تأجل مباريات والأحزاب تصطاد في الماء العكر

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

مباريات
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎