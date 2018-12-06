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فن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:54 م

ممثل شهير يقدم حفل الأوسكار لعام 2019

ممثل شهير يقدم حفل
وكالات
dostor.org/2425310

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن مقدم حفل جوائز الأوسكار السينمائية للعام المقبل 2019.

وفاجأ الممثل الكوميدي كيفن هارت، معجبيه- عبر حسابه على موقع "إنستجرام"- بأنه سيقدم حفل الأوسكار المقبل في فبراير2019.

وكتب هارت: "يسعدني جدًا القول إنه جاء أخيرًا اليوم الذي أقدم فيه حفل الأوسكار".

وشارك كيفن هارت في بطولة العديد من الأفلام الناجحة، منها "Central Intelligence" من إنتاج 2016، وJumanji" 2017".

وتعد جائزة الأوسكار التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أرفع الجوائز السينمائية.

يُذكر أن العديد من المشاهير قدموا فقرات حفل الأوسكار خلال السنوات الماضية، من أشهرهم إلين ديجينيريس، وجيمي كيمل، والممثل الكوميدي كريس روك، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، في 25 فبراير المقبل.

ممثل شهير يقدم حفل الأوسكار لعام 2019
ممثل شهير يقدم حفل الأوسكار لعام 2019
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