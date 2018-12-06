الحقيقة "نارٌ لا تشتعل".. رواية ألمانية من أدب الحرب

قدم مشروع كلمة للترجمة بالإمارات، أول أعمال الكاتب الألماني المعاصر "رالف روتمان" إلى العربية، وبترجمة رشيقة لياسمين خالد، صدرت رواية "نارٌ لا تشتعل".



لا تتردد (إيلينا) في إبداء اعتراضها على فولف الذى كتب (نار لا تحترق!) قائلة له: "النيران لا تحترق! بل تتوهج أو تشتعل أو يتصاعد منها الدخان، ما يحترق هو شىء آخر.." هنا أحس (فولف) بحمرة وجهه من شدة الحرج.



إنها الحكاية المعتادة التى تُروى منذ الأزل، عن رجل وامرأة وأوضاع لا تخدمهما. (فولف) كاتب فاشل عمِلَ في بداية حياته عامل بناء وممرضًا وطباخًا، ثم بدأت علاقته بإلينا بائعة الكتب الطموحة التي تدرس الأدب الألماني وتضطر لذلك أن تعمل في تجهيز ألواح الصفيح بالقطعة في مصنع ماكينات. ومثلما يلتقي شاب بفتاة ويلهوان حتى تصبح حاملاً. فلابد من اتخاذ قرارات وهو أمر مزعج للأديب الفاشل. هي تريد الاستقرار وهو يعشق الحرية ولا يستطيع أن يخبرها ماهى. "كل ما فيها يستغيث به: احمينى!" وهو خال من أية تعريفات. إنه أجوف، خاو، بلا أى معنى. سائر على هدى لذّاته وما يشتهيه".



تعد كتابة "رالف روتمان" تعبيرًا عن الذات التي تجذب التفاصيل الصغيرة من الهامش؛ لتضعها في قلب الأحداث. العالم يدور ويتبدل، وألمانيا تنقسم وتتحد، و"فولف" جالس على السلم يكتب روايته الجديدة حتى لا تخنقه الأبخرة التي تتصاعد من الأدوار السفلية بسبب الأخشاب الرديئة التى بنيت بها العمارة، وأحيانًا يستلقى إلى جوار إلينا، فتداعبه وتثيره في أشد اللحظات مللاً.



كل شىء ملتصق بمحلية لا يمكن فصلها أو تجاهلها، ألوان الطعام أسماء الشوارع، وحتى أسماء المحلات، إنه يذكر كل شيء بدقة، ولا يهتم إن كنا جميعًا ذهبنا إلى هذه الأماكن أو نعرفها، أو أننا تناولنا وجبة عشاء من قبل في مطعم "الروبنجاتر" الذى يعده الناس السبب الوحيد للذهاب إلى ألمانيا الشرقية.



وترصد الرواية فترة الثمانينيات في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بعين طفل يتساءل دائمًا "لماذا؟" حيث قسمت ألمانيا لأربع مناطق تحت إشراف بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا. وفي عام 1949 قامت جمهورية ألمانيا الديموقراطية في الجهة الخاصة بالسوفييت، وجمهورية ألمانيا الاتحادية في الجهة الأخرى، ومن حينها صار العمل على تأمين حدود البلدين، بتشييد سور ضخم يفصل بينهما عام 1961، وفي سنة 1989 توجهت أعداد كبيرة من الألمان الشرقيين عبر الحدود المفتوحة إلى برلين الغربية، واعتبر هذا اليوم يوم سقوط جدار برلين.



ربما أن لحظة سقوط الجدار في الرواية تأتى من وعي سحيق، كلحظة ضبابية غير مؤكدة، وكأن الجدار إن سقط حقيقة على أرض الواقع، فما زالت في وعي الكاتب جدران كثيرة لم تسقط، جدرانٌ شامخة في خياله تعيق مرور أحلامه؛ ينظر لها في حيرة ويتساءل ترى هل ينجح القفز؟.



يرى "فولف" أن الناس في الجمهورية الألمانية الديموقراطية، قد تَحتّمَ عليهم ألا يُظهروا أنهم على ما يرام، أو أنهم منشرحو الصدر ومبتهجون بالحياة، لأن ذلك قد يثير الشبهات، وأنه إذا بدا عليهم أنهم ليسوا بخير أو أنهم يعانون في بلادهم، فلن يقيهم ذلك أيضًا من الوقوع في الذنب، وهو أمر سائد عن الألمان، فمن المعروف عنهم الجدية والفظاظة، ويعلل الكاتب برودة القلب الألماني:



"أغلبية الناس من الجيلين القديم والمتوسط تزودت بذلك الجمود الرمادى الإسمنتى على الوجوه، وبقناع ذي شفتين رفيعتين، أضف إلى ذلك انعدام الكياسة والذوق، والحملقة السافرة".



إنها محاولة من "روتمان" للطرق على الآلام والانسلاخ من كل شىء.



إن كتابة الذات في السنوات الأخيرة صارت من أهم مظاهر ما بعد الحداثة، حين يرى الكاتب نفسه مركز دوران العالم، وتتماهى الشخصية المخلوقة مع الخالق، ولا فرق بين الذات الكاتبة والساردة، حتى وإن استخدم لذلك أكثر الضمائر تنصلًا للذات: ضمير الغائب.



"إن الكتابة عن الذات بصيغة المتكلم قلما تنجح من دون أن يصحبها تصور ما. فكلمة "أنا" تضع قناعًا زائفًا على وجه الحقيقة. ومهما توافر العزم على صراحة لا تعرف الهوادة أو حتى على نزع الحياء، فإن ذلك يقل خلال عملية الكتابة، وتتحول نقاط الضعف الشخصية إلى محاسن وفضائل، ولهذا ليس سوى صيغة الغائب، التي تبدو مثل سترة شفافة، خاصة حين تكون نقلًا على لسانه. تمامًا مثل الطفل الذي يعتقد أن أحداً لا يراه، إذا ما أغمض عينيه أو أخفى وجهه بين كفيه، أو الأسير الذي جعل عريه محط أنظار الناس وموضع سخريتهم.. صيغة الغائب تسدل ستائر الأجفان".



إن رحلة الحياة اليومية لفولف التي تبدأ بلقاء إلينا تأخذه نحو فكرة تجدد نفسها كلما استلقت بجواره (الهروب). وكلما توهجت الفكرة بداخله تبدلت الأحداث وتغيرت كأنها تدفعه في الطريق دفعًا إلى مصير قديم، "الذكريات تكون عامة في العادة، كما أن الجزء المرغوب منها قلما يكون حقيقيًا".



أن يبدل المرء دفة القيادة بشكل كلى ويعود من حيث بدأ ذلك ليس سهلاً، هي رحلة بحث عن تيه قديم وجذور لا نعرف لها مركز، إنه يتحدث كثيرًا بين سرد كل فقرة عن المسائل الإنسانية الكبرى التي يدور حولها الإنسان. الذكريات، الحب، الخوف، المسؤلية. ولايستطيع أن يعرف شيئاً منها. إنه يشوشنا ويربكنا. "البعد عن الحقيقة، يبدأ مع الرغبة في الإبداع الفني، مع التنسيق للقيام به، ولكن المرء لايدرك ذلك في بادئ الأمر.. ما الداعي لإنتاج جديد؟ إن ابتكار شيء اليوم يعني ضياعه من الحقيقة، وما يخيب الرجاء: بلا معنى".



ولد رالف روتمان؛ عام 1953م بمدينة شيلسفج، بألمانيا، ويقيم حالياً في برلين مع زوجته، دفعته الحياة من أجل لقمة العيش ليشغل عدة مهن، فنجده مرة عامل بناء، ومرة سائقا وعاملا في مطبعة، وأخرى ممرضا وطباخا. كتب القصة القصيرة والرواية والشعر. ويصفه الألمان بأنه أهم كتابنا هذه الأيام. حصل على عدة جوائز أدبية وتكريمات معظمها داخل ألمانيا. صدرت مجموعته القصصية الأولى (حد السكين) عام 1986، هو غير محظوظ بالإنتشار الدولي، ولم يلفت إنتاجه انتباه السينما. من مؤلفاته: الحرارة 2003 – ضوء الشباب 2004، نار لا تشتعل 2009 – دجاج شكسبير 2012 – أن تموت في الربيع 2015.



الآن يظهر لنا كيف أن رالف روتمان مثقل حد الألم بهمِّ الكتابة، إنه يتساءل طوال الوقت عن الجدوى "الكاتب الذي يكتب اسمه مرارًا وتكرارًا يساوره فجأة ذلك الشعور الرديء بأن كل ذلك قد كان بلا جدوى، وأنه لم يمنح الناس ما تتوق إليه نفوسهم، وأنه لن يستطيع فعليًا منحهم إياه أبداً، وبناء على ذلك فإنه ليس إلا عابث صبياني بائس" هو يقرأ الحياة كنص ويتساءل كطفل ساذج، وإن كنا نظن أن الحياة لن تكون أقل سوءًا معه كما كانت مع من سبقوه، فإننا نتوقع له رحيلاً خفيفاً يضجر العالم بعده مثل سيلفيا بلاث، أو رحلة مريرة وضع الفقر سطوته عليها منذ البداية وأوضاع الاحتلال ووطن ممزق وخيبات لا تنتهى، أو قد تنتهي.. بمرض فتاك مثل جوركي أو كافكا أو شوبان فتتوج سيرته الذاتية مصاف كل كاتب تاه في الحياة.



