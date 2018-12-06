إغلاق جزئى لكوبري أكتوبر لإصلاح الفواصل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، غدًا الجمعة، بغلق جزئي مؤقت لكوبري أكتوبر، وذلك في الأماكن التي يمر بها بنطاق محافظة الجيزة، لإجراء صيانة في الفواصل العرضية والأسوار المعدنية للكوبري، ورفع كفاءة الكوبري، الذي يعتبر من أهم الكباري الموجودة في العاصمة، والذي يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة.



وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الأعمال ستكون خلال أيام "الجمعة، السبت، الأحد" من كل أسبوع ولمدة شهر، من الساعة الــ12 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساء، وسيتم ترك حارة مرورية للسماح بسير السيارات، ويأتي ذلك في ظل انتشار مروري مكثف وسحب أي كثافات مرورية، ووضع إشارات ولوحات إرشادية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.