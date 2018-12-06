القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
عالم
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:55 م

سيناتور أمريكي يطالب بالتحقيق في انتهاكات قطر لاتفاقية "الأجواء المفتوحة"

السناتور الأمريكي
السناتور الأمريكي تيد كروز
نيفين أشرف
dostor.org/2425210

أرسل السناتور الأمريكي تيد كروز، مع عشرة من أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة إلى وزيرة النقل الأمريكي إيلين تشاو، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير التجارة ويلبر روس، حول مخاوف من أن الحكومة القطرية ربما تنتهك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع الولايات المتحدة، وذلك عبر تقديم الدعم لبعض شركات الطيران المملوكة للدول.

وتم توقيع الخطاب من قبل كل من؛ السيناتور جون كورنين، وجون هوفن، وجيم إنهوف، وديفيد بيردو، وبات روبرتس، وغيرهم.

وجاء في نص الرسالة: "إننا نشعر بالقلق من أن هذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس قد تم تجاهلها بالفعل، ففي العام الماضي، استحوذت الخطوط الجوية القطرية على 49 في المائة من شركة AQA القابضة، وهي الشركة الأم لـ"ميريديانا فلاي"، التي تم تغيير علامتها التجارية منذ ذلك الحين على أنها إير إيطاليا".

وأوضحت الرسالة، أنه قبل استحواذ شركة الخطوط الجوية القطرية على 49 في المائة من الشركة، كانت "ميريديانا" تخدم في المقام الأول الطرق الإيطالية المحلية والخدمة الدولية الموسمية بين نابولي وباليرمو وإيطاليا ونيويورك.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالتهم: "يبدو أن دخول شركة Air Italy إلى هذا السوق المزدحم يتناسب مع نمط الخطوط الجوية القطرية المتمثل في إضافة طاقة مدعومة في الأسواق حيث يتم الطلب بالفعل بشكل جيد".

وكشفت الرسالة، أنه بعد يومين من إتمام الصفقة، أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحفي أنه سيتم إعادة إطلاق "ميريديانا" تحت مسمى "إير إيطاليا" بطائرات جديدة، وعلامة تجارية جديدة، وتوسيع شبكتها الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الباكر: "نريد أن نصبح العلامة التجارية الأولى في إيطاليا، ولدينا الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

ومنذ إعادة إطلاقها، أعادت Air Italy تركيز شبكتها وبدأت في تقديم خدمات يومية جديدة بدون توقف بين ميلان ونيويورك وأربع خدمات أسبوعية بين ميلان وميامي.

وأشارت الرسالة، إلى أن الخدمة اليومية الجديدة بين شركة الطيران في ميلانو ونيويورك، مشكوك فيها تجاريًا نظرًا إلى أن الطريق يتم تقديمه بخدمة يومية بدون توقف من قبل خمس ناقلات أخرى.

وأكدت الرسالة، أنه بدون تمويل من الخطوط الجوية القطرية، لن تتمكن شركة Air Italy من إطلاق خدمتها الجديدة، مثلما لن تكون الخطوط الجوية القطرية قابلة للتطبيق دون دعم مباشر من الحكومة القطرية.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة الامريكية بمزيد من التحقيق والرد على كيفية توافق هذه التطورات الأخيرة مع التزامات الحكومة القطرية في يناير 2018 تجاه الولايات المتحدة، والتزام إدارة ترامب بضمان توفير فرص متكافئة للعاملين في شركات الطيران في الولايات المتحدة.

سيناتور أمريكي يطالب بالتحقيق في انتهاكات قطر لاتفاقية "الأجواء المفتوحة"
اقرأ أيضًا
منذ ساعة و نصف

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ 4 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ اسبوع

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 6.3 مليار جنيه جديدة

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

"الدواجن الحية".. الزراعة تعلن منع تداولها أول أبريل كمهلة أخيرة.. وتبدأ بالقاهرة والجيزة

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

الآثار: اكتشاف بئر دفنت بها بقايا تماثيل من الدولة الوسطى

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

الآثار: اكتشاف بئر دفنت بها بقايا تماثيل من الدولة الوسطى

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

كشكول

"التعليم": امتحان نهاية العام للأول الثانوى عن محتوى "الترم الثانى" فقط

«دراسة ميدانية وزيارة علمية لطلاب "مرسى علم الثانوية" ببحيرة التخزين الصناعية

ألسن عين شمس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من الامتحانات

جامعة الزقازيق تفوز ب 15 ميدالية ذهبية وفضية في بارالمبياد الجامعات المصرية

طلاب جامعة المنيا يشاركون طلاب كلية الشرطة فى منتدى شباب الجامعات المصرية

الأمصار

قطر ترفض زيادة عدد منتخبات مونديالها إلى 48

الرئيس السيسي يقر ميدالية تذكارية للقضاء العسكري

تأجيل استلام ميسي لجائزة الحذاء الذهبي

بسبب الاحتجاجات.. فرنسا تأجل مباريات والأحزاب تصطاد في الماء العكر

بن راشد يعلن زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎