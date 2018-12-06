ضبط المتهم بجمع 7 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج؛ لجمعه مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها لذويهم عقب استبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحمد.ع "، مقيم البلينا، بإجراء العديد من الإيداعات النقدية لعدد كبير من الأشخاص دون وضوح العلاقة بينهما والغرض من تلك الإيداعات، حيث يجمع المتهم مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية عن طريق حوالات دولارية أو مع العائدين من تلك الدولة، واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين أو إرسالها عن طريق حوالات بالبنوك المختلفة لذوى العاملين بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.