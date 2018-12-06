الليلة.. مدحت صالح فى ضيافة "شريط كوكتيل"

يحل المطرب مدحت صالح ضيفًا على حلقة برنامج "شريط كوكتيل"، الذي يقدمه الفنان هشام عباس، على شاشة قناة "الحياة" الساعة العاشرة مساء اليوم.



ويقدم "مدحت" خلال الحلقة باقة مميزة من أجمل أغاني الراحل فريد الأطرش، ويتحدث عن علاقته بالفنان الراحل محمد الموجي، وقصة اكتشافه له في فترة البدايات، بالإضافة إلى علاقته بزميليه علي الحجار، ومحمد منير، في تلك الفترة، ويقدم عدة مفاجآت أخرى بغنائه لمحمد منير "الليلة يا سمرا"، بجانب عدة أغاني أخرى لعبدالحليم حافظ، وصباح، وهشام عباس وغيرهم.

