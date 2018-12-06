السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز" في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال.



وأشار السيسي، في هذا السياق، إلى اهتمام مصر ببحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو نشر استخدام تلك المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الخميس ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.



وكشفت رئاسة الجمهورية أن "شيفر" أعرب من جانبه عن اعتزازه الكبير للتشرف بلقاء الرئيس السيسي، موضحًا أن شركة "مرسيدس بنز" تتمتع بتاريخ ممتد في السوق المصرية، ومؤكدًا حرص الشركة على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر.



كما أشاد "شيفر" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة، منوهًا إلى أن السوق المصرية تعتبر حاليًا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ويعزز من ذلك موقع مصر الاستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية، الأمر الذي يدعم نفاذ منتجات الشركات العاملة في مصر إلى مختلف تلك الأسواق، وهو ما يفتح الباب لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر في قطاع تجميع السيارات.



وأضافت رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه تم خلال اللقاء طرح إمكانية التعاون المشترك مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع المركبات الذكية ذاتية القيادة، وذلك لاستخدامها في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.