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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:45 م

نتنياهو: قد نعمل في الأراضي اللبنانية خلال عملية الدرع الشمالي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سارة الشلقاني
dostor.org/2425193

أجرى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، جولة على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة مع لبنان، اليوم، رافقه خلالها سفراء الدول الأجنبية لدى إسرائيل، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وقال نتنياهو، خلال الجولة، إنه لا يستبعد العمل داخل الأراضي اللبنانية خلال العملية العسكرية "درع الشمال"، موضحًا: "نعمل بشكل منهجي لدحر خطر الأنفاق ضد إسرائيل، وسنعمل بحسب ما تقضيه الضرورة لحفظ أمننا، وأي شخص يفكر في نهاجمتنا سنهاجمه".

وأكد أن القضاء على الأنفاق في الجبهة الشمالية هو السبب وراء عدم الدخول في حرب ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بدء عملية عسكرية "الدرع الشمالي"، لتدمير الأنفاق التي يستخدمها حزب الله، على المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي أعلنها منطقة عسكرية مغلقة، كما أصدر نتنياهو تعليمات إلى وزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول العملية.

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