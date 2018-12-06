برشلونة يعلن غياب مالكوم أسبوعين عن الملاعب للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تعرض البرازيلي مالكوم نجم الفريق لالتواء في كاحل القدم اليمنى.



وأكد النادي - في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس - أن مالكوم تعرض للإصابة بالتواء في كاحل القدم، ويحتاج لمدة علاج تتراوح بين 10 و15 يومًا.



وتعرض مالكوم لإصابة قوية في الكاحل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها برشلونة على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا 4 1 في إياب دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.



ويستعد برشلونة لخوض مباراة أمام إسبانيول يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



يشار إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.