"الأحوال المدنية" تستخرج 965 ألف بطاقة رقم قومي خلال شهر

نجح قطاع الأحوال المدنية في استخراج 965406 بطاقة رقم قومي، و"1353629 ميلاد – 112931 وفاة – 56913 قيد عائلي"، خلال شهر.



وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن " 2157 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 222 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 710 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 49 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 322 قيد وقائع الزواج خارج البلاد – 475 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 3325 وثائق مترجمة"، وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط 3437 قضية.