مباراة المصري والداخلية باستاد الإسماعيلية بدون جمهور.. الإثنين

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم إقامة مباراة المصري البورسعيدي أمام الداخلية الخامسة مساء الاثنين المقبل.



وجاء قرار اتحاد الكرة لعدم ورود الموافقة الأمنية على إقامة المباراة التي تأتي ضمن الجولة الـ17 لبطولة الدوري ببورسعيد على أن تقام في الإسماعيلية بدون جمهور.



يشار إلى أن المصري يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة من 14 مباراة.