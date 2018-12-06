غدًا.. طرح فيلم الموسيقى العالمى "Vox Lux"

يطرح الفيلم الموسيقي العالمي المنتظر "Vox Lux"، غدًا الجمعة الموافق 7 ديسمبر بدور العرض السينمائية بمختلف أنحاء العالم.



وتبرز أحداث الفيلم حول حياة مغني راب، والصعاب التي مر بها حتى وصل لقمة مغني الراب، والفيلم بطولة ناتالي بورتمان وجود لو وستايسي مارتن ووليام دافو، ومن تأليف برادي كوربيت، وإخراج برادي كوربيت.



تدور قصة الفيلم في عام 1999، نجت المراهقة سيليستي، من مأساة عنيفة، وبعد الغناء في حفل تأبيني، تتحول سيليست إلى نجمة بوب مزدهرة بمساعدة شقيقتها ومدير المواهب تتصاعد نجومية سيليستي إلى الشهرة مع تزامن فقدان البراءة وحدوث هجوم إرهابي ممزق على الأمة، ما يرفع قوة الشباب إلى نوع جديد من المشاهير: الأيقونة الأمريكية، الإله العلماني، النجم العالمي، وبحلول عام 2017، عادت النجمة سيليست إلى الظهور بعد حادثة مخيفة أخرجت مسارها عن مسارها.



ويشارك في بطولته كل من النجوم ناتالي بورتمان وجود لو وستايسي مارتن ووليام دافو وجينفير إيهيل ومات سيرفاتتو ودانييل لندن وكريستوفر آبوت ورافي كاسيدي.

