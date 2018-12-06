الإثنين.. "تفكيك العقل الأصولي" على طاولة مركز دال

يستضيف مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي٬ ندوة علمية حول كتاب "تفكيك العقل الأصولي" للباحث والكاتب صلاح سالم، وذلك في السادسة مساء الأثنين الموافق 10 ديسمبر الجاري.



وبحضور ومشاركة كل من: القس إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان، والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، ويدير اللقاء الدكتور سامح إسماعيل.



يطرح صلاح سالم وهو يفكك بنية العقل الأصولي في الديانات الإبراهيمية مقولة مركزية يقول فيها: إن الدين كان فى أكثر إلهاماته راديكالية وأكثر تجلياته مأساوية، قابعًا على الطريق، هازئًا بالمصير الذى رسمته الحداثة فى صيغتها المادية المتطرفة مطالبًا بحقه فى الوجود، كاشفا عن قدرته على التحدى، وهى قدرة يبدو أنها ستظل باقية دومًا فى مواجهة شتى المحاولات القسرية لنفى الروحانية المتسامية المتولدة من مركزية الحضور الإلهى فى التاريخ الإنسانى.