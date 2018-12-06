المصري للمطبوعات يترجم "تاريخ الحركات الماسونية"

صدر حديثا عن المكتب المصري للمطبوعات كتاب "تاريخ الحركات والأنشطة الماسونية السرية في الدول الإسلامية"، للكاتب عبد الهادي حائري، وترجمة د. عادل سويلم، ود. منى حامد.



قبل هذا الكتاب لم يظهر كتاب قائم على أسس بحثية حول الماسونية في العالم الإسلامي كله باللغة العربية أوحتى الفرنسية أو الإنجليزية، ولهذ السبب فهذا الكتاب- بعد إلقاء نظرة قصيرة على دوافع ظهور هذه الحركة السرية والكثير من أدوارها التاريخية في الدول الغربية- يتناول تاريخ الماسونية في إيران وتركيا والدول العربية والهند وإندونسيا.



ويحاول الكاتب أن يبحث في التحركات الماسونية وعلاقتها بمسيرة الأحداث والتغيرات الاجتماعية والسياسية لهذه الدول.

في الفصل الأول من هذا البحث يتحدث الكاتب عن صعوبات كتابة تاريخ الحركة الماسونية، وفي الفصل الثاني يتناول بداية انتشار الماسونية في العالم ودورها في مسيرة التغيرات العالمية. أما في الفصل الثالث فيتناول الماسونية بين الإيرانيين. وفي الفصل الرابع يتناول الماسونية بين الأتراك، وفي الفصل الخامس يتناول الماسونية بين المصريين. وفي الفصل السادس يتناول الماسونية في الدل العربية الأخرى.



أما الفصل السابع فيتناول علاقة الأمير عبد القادر الجزائري زعيم الجزائريين في مواجهة الاستعمار الفرنسي بالماسونية. وفي الفصل الثامن يتناول الماسونية بين الهنود. وفي الفصل التاسع يتناول الماسونية بين شعوب أندونيسيا.

