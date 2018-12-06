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الثقافة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:20 م

محمد حمدى إبراهيم يناقش حياة كفافيس بالنيل الثقافية

محمد حمدى إبراهيم
ايهاب مصطفى
dostor.org/2425157

يستضيف الإعلامي خالد منصور الدكتور محمد حمدي إبراهيم رئيس قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك لمناقشة إبداعات الشاعر اليوناني السكندري كفافيس، وذلك غدًا الجمعة على شاشة النيل الثقافية.

يعد قسطنطين كفافيس، واحدًا من أعظم شعراء اليونان في العصر الحديث، وهو مصري يوناني.

مثلما البرزخ يلتقي فيه مياه النهر بالبحر جمع الشاعر السكندري اليوناني "كفافيس" – أحد أهم شعراء اليونان فى القرن العشرين، ومؤسس الحداثة الشعرية اليونانية – العالمين اليوناني القديم، والشرق الأوسط فى عالم واحد أو برزخ "هلنستي سكندري" يعبر عن الأصالة والحداثة فى بوتقة واحدة.

كفافيس كما يقول عنه الشاعر الإنجليزي الكبير "أو. هـ. أودن" أنه شخص ذو منظور فريد للعالم، ويستخلص منه نتيجة هامة هي أن "الفرادة" هي القيمة الوحيدة التي تمتلكها الكائنات الإنسانية كلها، وتكمن مهمة شعر كفافيس وقصائده أنها "شاهد على الحقيقة".

ويقول عنه الشاعر ومترجم أشعاره "رفعت سلام" إن "أهمية كفافيس لم يتم إدراكها قبل وفاته لنفس الأسباب تمامًا التي جعلت منه الآن الشاعر اليوناني الأكثر أصالة وتأثيرًا في هذا القرن: نفوره الصارم في سنوات نضجه من البلاغة التي كانت سائدة آنذاك وسط الشعراء المعاصرين في اليونان".

يذكر أن الحلقة تقديم خالد منصور، إعداد جيهان سيف، وإخراج فريدة موسى.

محمد حمدى إبراهيم يناقش حياة كفافيس بالنيل الثقافية
محمد حمدى إبراهيم يناقش حياة كفافيس بالنيل الثقافية
محمد حمدى إبراهيم يناقش حياة كفافيس بالنيل الثقافية
محمد حمدى إبراهيم يناقش حياة كفافيس بالنيل الثقافية
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