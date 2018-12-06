النيابة تحفظ التحقيقات في مصرع عامل بالجيزة

أمرت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، بحفظ التحقيقات في واقعة مصرع عامل أثناء تنظيفه سلاحا ناريا، بعدما خرجت منه طلقة وأصابته، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.



كانت النيابة العامة، تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاصة بالمتوفي، والذى أكد أن الإصابات التي لحقت بالمتوفي جايز حدوثها من السلاح الذي عثر عليه بجواره، حيث إن الطلقة خرجت من مسافة قريبة جدا.



يذكر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي يفيد بسماعهم دوي إطلاق نار ناتج من شقة إحدى الجيران، وعلى الفور انتقل ضباط القسم لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن المتوفي في العقد الثالث من العمر ويدعى "م. ا " عامل، ومصاب بانفجار بمخ وتهشم بالجمجمة، وقد عثر بجواره على فرد خرطوش.



وأضافت التحقيقات، أن التحريات التي أجرها رجال المباحث جاءت لتؤكد أن المتوفى يقيم بمفرده منذ فترة، وأنه من وقت لآخر كان يقوم بتنظيف الأسلحة لبعض الأفراد مقابل مبلغ مالي، ويوم الواقعة كان بحوزته فرد خرطوش يقوم بتنظيفه، وأثناء ذلك خرجت منه طلقة أصابته فلقى مصرعه بالحال.