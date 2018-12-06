إيمري تشان يعود لصفوف يوفنتوس بعد غياب طويل

يعود لاعب الوسط الألماني الدولي إيمري تشان لصفوف يوفنتوس بعد غياب طويل.



وخضع تشان للجراحة في مستشفى بألمانيا بعد تعرضه لمشاكل في الغدة الدرقية.



وانضم تشان (24 عاما) للقائمة التي اعلنها المدرب ماسيميليانو اليجري لمواجهة إنتر ميلان غدا الجمعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويغيب تشان عن صفوف يوفنتوس منذ خضوعه للجراحة في اواخر اكتوبر الماضي.



وانضم تشان إلى صفوف يوفنتوس هذا العام بعدما قضى أربعة مواسم مع ليفربول الإنجليزي

وشارك تشان في ثماني مباريات من أصل 14 مباريات خاضها يوفنتوس في الدوري الإيطالي، كما شارك أيضا في مباراتين للفريق بدوري أبطال أوروبا.