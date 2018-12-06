طالب يفقد إصبعه في ورشة تعليم فني بمدرسة بالشرقية

فقد طالب بالمرحلة الثانوية الفنية، إصبع يده اليمنى، اليوم، بعد أن أصيب خلال تواجده بورشة المدرسة النموذجية بالزقازيق.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي، الطالب "محمد صلاح عبدالفتاح " 16 سنة بالصف الأول الثانوى الفنى الصناعي، مصابًا ببتر كامل لإصبعه الأوسط لليد اليمنى، وذلك في أثناء فعاليات تدريب على الآلات بورشة المدرسة النموذجية للتعليم المزدوج، تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ تلقيه العلاج اللازم.