ريال مدريد يعلن قائمته المشاركة فى كأس العالم للأندية

أعلن سانتياجو سولارى، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، قائمة الفريق المتوجهة إلى الإمارات لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2018، المقرر إقامتها بمدينة "أبوظبى" خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.



وضمت قائمة ريال مدريد 23 لاعبًا، هم: كيلور نافاس، تيبو كورتوا، كاسيا، سيرجيو راموس، دانى كارفخال، رافاييل فاران، ناتشو، ماريانو دياز، تونى كروس، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، فالفيردى، لوكاس فاسكيز، ماركوس لورينتي، ألفارو أودريوزولا، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيرجيو ريجليون، دانى سيبايوس، فينيسيوس جونيور.