ضبط الطالب المعتدى بـ"مشرط" على أستاذ جامعى فى أسيوط

ألقت أجهزة الأمن بأسيوط، القبض على طالب بالفرقة الرابعة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة أسيوط، والمتهم بالاعتداء بـ"مشرط" على أستاذ بالقسم، وذلك خلال محاضرة علمية، مما تسبب فى إصابة الدكتور بجرح قطعي في الخد وجرح سطحي في الرقبة.



وكان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من ناصر الدويني، مدير إدارة الأمن بجامعة أسيوط، بإصابة الدكتور "رضا. ع.ف" أستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة أسيوط، بجروح متفرقة بالوجه والرقبة ونقل على إثرها إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي، إثر اعتداء الطالب"محمود.م. ع" طالب بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، بسلاح أبيض "مشرط" كان بحوذته أثناء سكشن بأحد المدرجات بكلية العلوم، وفر الطالب هاربًا.



وبتفتيش حقيبة الطالب وجد بداخلها شريط برشام وبعرضه على الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعي، تبين أنها تستخدم للأمراض النفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة.