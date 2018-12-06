وفاة مؤلف أشعار مسرحية "حدث فى بلاد السعادة"

نعي المخرج مازن الغرباوي، وفاة حمدي عيد مؤلف أشعار مسرحية "حدث في بلاد السعادة" التي تعرض علي مسرح السلام بشارع قصر العيني، حيث توفي عيد في الساعات الأولي من صباح اليوم، وقال الغرباوي: ببالغ الحزن ننعي وفاة شاعر بلاد السعادة حمدي عيد الذي كان لنا شرف العمل معه ويكون آخر أعماله هي "حدث في بلاد السعادة".



المسرحية بطولة: مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل وسيد الرومي ومحمد حسني وفاطمة محمد علي وأسامة فوزي وعبدالعزيز التوني والمطرب وائل الفشني، من الدول العربية خدوجة صبري من ليبيا وراسم منصور من العراق ونسرين أبي سعد من لبنان، تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.