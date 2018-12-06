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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:03 م

"نيمار" يلمح إلى انتقاله للدوري الإنجليزي

اللاعب البرازيلي
اللاعب البرازيلي نيمار
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ألمح اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى احتمالية انضمامه إلى صفوف أحد أندية الدوري الإنجليزي، لافتًا إلى أنه أعظم دوري في العالم.

وأوضح نيمار - خلال مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على حسابه الشخصي على يوتيوب اليوم الخميس- أن المنافسة في البريمييرليج كبيرة، لكونه واحدا من أكبر الدوريات في العالم ويضم أعظم اللاعبين، لافتا إلى أن كل لاعب لابد أن يتواجد في الدوري الإنجليزي ولو ليوم واحد.

يشار إلى أن نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع صيف 2016 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة كلفت خزانة النادي الباريسي مبلغا ماليا ضخما قيمته 222 مليون يورو.

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